Раскрыта причина, из-за которой сорвалась встреча Путина и Трампа в Италии

«А ведь действительно, Италия вполне могла бы быть местом проведения встречи президентов России и США. Что стало преградой на пути неизбежного исторического успеха Рима, который легко мог бы вывести Италию в первую гильдию политической политики? Увы, все же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия», — написал Парамонов.