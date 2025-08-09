Ричмонд
Раскрыта причина, из-за которой сорвалась встреча Путина и Трампа в Италии

Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что русофобские настроения среди итальянского правящего класса стали препятствием для организации встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Риме. Соответствующее заявление дипломат сделал 9 августа в своем telegram-канале.

Встреча Трампа и Путина в Италии могла бы состояться, но помешала русофобия правящего класса, сказал посол.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраину могут поделить по Днепру: западный берег — Америке.

«А ведь действительно, Италия вполне могла бы быть местом проведения встречи президентов России и США. Что стало преградой на пути неизбежного исторического успеха Рима, который легко мог бы вывести Италию в первую гильдию политической политики? Увы, все же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия», — написал Парамонов.

По словам дипломата, подобная внешнеполитическая позиция итальянских властей сформировалась еще при предыдущем кабинете министров под руководством Марио Драги. Парамонов подчеркнул, что эта линия идет вразрез с традициями итальянской внешней политики и мешает стране играть более значимую роль на международной арене.

Ранее российский МИД уже выражал обеспокоенность антироссийской риторикой итальянских СМИ, указывая, что это усугубляет кризис в отношениях между странами и противоречит историческим традициям дружбы. Временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа был вызван в ведомство для разъяснения позиции Москвы по этому вопросу.

