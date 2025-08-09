Бразилия предложила России помощь в урегулировании конфликта на Украине

«Президент Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия всегда поддерживала диалог и поиск мирного решения, и подтвердил, что его правительство готово внести любой необходимый вклад, в том числе в рамках Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая», — говорится в сообщении.