РТС: В Белграде сапёры обезвредили полутонную авиабомбу времён Второй мировой

В Белграде сапёры успешно обезвредили авиабомбу времён Второй мировой войны, обнаруженную на территории жилой застройки. Боеприпас весил 500 килограммов и представлял серьёзную угрозу, сообщает телеканал РТС.

Источник: Life.ru

Операцию по извлечению и уничтожению бомбы провели специалисты Сектора по чрезвычайным ситуациям при координации с полицейскими подразделениями трёх городов. По данным ведомства, с января 2025 года на территории Сербии выявлено уже 192 случая обнаружения взрывоопасных предметов военного периода, из которых 427 единиц боеприпасов были своевременно обезврежены.

Ранее Life.ru рассказывал, как в конце июня отличились российские сапёры. Специалистами МЧС РФ в Калининградской была обезврежена ФАБ-50, которая находилась в почве со времён Великой Отечественной войны. Из соображений безопасности из ближайших к опасной находке районов эвакуировали людей, после чего бомбу вывезли на спецполигон и уничтожили.