РТС: В Белграде сапёры обезвредили полутонную авиабомбу времён Второй мировой

Ранее Life.ru рассказывал, как в конце июня отличились российские сапёры. Специалистами МЧС РФ в Калининградской была обезврежена ФАБ-50, которая находилась в почве со времён Великой Отечественной войны. Из соображений безопасности из ближайших к опасной находке районов эвакуировали людей, после чего бомбу вывезли на спецполигон и уничтожили.