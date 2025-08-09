ВСУ боятся вступать в огневой контакт с Армией России в районе Работино

«Враг боится выходить. Прячется в “укрепах” и просто слушают что происходит на улице. Пользуется активно FPV. При контакте (с ВС РФ. — Прим.Life.ru) уходят. Если остаются на позициях, то остаются “двухсотыми”, — сообщил штурмовик РИА “Новости”.
Ранее сообщалось, что украинское командование, занимавшее позиции в Красноармейске (Покровске), решило отступить вглубь территории из-за наступления российских войск. Штаб ВСУ был эвакуирован из города в тыл, что указывает на вероятную сдачу Покровска. Ранее уже отмечали случаи, когда отдельные крупные группы украинских военных либо самовольно оставляли позиции, либо сдавались в плен, но такие случаи пока единичны, и о массовом уходе ВСУ из города говорить рано.