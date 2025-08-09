ВСУ боятся вступать в огневой контакт с Армией России в районе Работино

Ранее сообщалось, что украинское командование, занимавшее позиции в Красноармейске (Покровске), решило отступить вглубь территории из-за наступления российских войск. Штаб ВСУ был эвакуирован из города в тыл, что указывает на вероятную сдачу Покровска. Ранее уже отмечали случаи, когда отдельные крупные группы украинских военных либо самовольно оставляли позиции, либо сдавались в плен, но такие случаи пока единичны, и о массовом уходе ВСУ из города говорить рано.