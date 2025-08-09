Американский политолог: в Вашингтоне есть огромный интерес к восстановлению добрых связей с Беларусью

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вашингтоне есть огромный интерес к восстановлению добрых связей с Беларусью, заявил в эфире телеканала ОНТ американский политолог Стив Самарин, сообщает БЕЛТА.
«Диалог никогда не прекращался. На уровне дипломатии он шел всегда. И шел очень интенсивно. Но дипломатия, как и любые переговоры, любит тишину. Поэтому мы редко видели, когда этот диалог прорывался куда-то в медиасреду, — сказал Стив Самарин. — Но потом мы стали свидетелями визита Кита Келлога, а позже и другая делегация, уже в рамках народной дипломатии посетила вашу страну. И, конечно же, интервью Президента Республики Беларусь (американскому журналу Time. — Прим. БЕЛТА). То есть мы видим, что из тишины в медиапространство этот диалог тоже проникает и все более интенсивно».
По его словам, это и есть те сигналы, которые Вашингтон посылает. «А вообще-то нужно, конечно, не сигналы посылать, а извиниться и постараться сделать все, чтобы завоевать доверие, которое было подорвано нашей предыдущей администрацией. Они наломали столько дров, что нам их еще разгребать и разгребать», — отметил политолог.
«Но тем не менее в Вашингтоне есть огромный интерес к восстановлению добрых связей с Республикой Беларусь. Делегации, которые приезжали, и интерес, который проявляется со стороны Соединенных Штатов к вашей стране, свидетельствует о том, что отношения восстанавливаются. В ближайшее время мы увидим восстановление работы посольств. Об этом тоже периодически в медиапространство есть некоторые вбросы. Поэтому процесс идет. Ночь закончилась, наступил день», — дополнил Стив Самарин. -0-