Политолог объяснил символизм встречи Путина и Трампа на Аляске

«На Аляске вообще мало проводится мероприятий, поэтому сам факт того, что там будет крупный международный саммит, чуть ли не определяющий будущее международных отношений на долгие годы, крайне неожиданный. А это будет именно так, независимо от того, чем встреча закончится. Будет разрядка и постепенное снижение напряжённости или новый этап эскалации. В любом случае это решение для Глобального Юга, Китая, ЕС, США, Украины», — отметил эксперт.