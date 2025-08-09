Ричмонд
Политолог объяснил символизм встречи Путина и Трампа на Аляске

Выбор Аляски для встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональд Трампа 15 августа выглядит неожиданным, но продиктован соображениями безопасности. Об этом заявил директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в интервью ИА «Регнум».

Источник: Life.ru

«На Аляске вообще мало проводится мероприятий, поэтому сам факт того, что там будет крупный международный саммит, чуть ли не определяющий будущее международных отношений на долгие годы, крайне неожиданный. А это будет именно так, независимо от того, чем встреча закончится. Будет разрядка и постепенное снижение напряжённости или новый этап эскалации. В любом случае это решение для Глобального Юга, Китая, ЕС, США, Украины», — отметил эксперт.

Собеседник агентства пояснил, что традиционно подобные встречи проходили в Европе или на Ближнем Востоке, однако Аляска предлагает оптимальную логистику для российско-американского диалога. По его словам, это ближайшая точка соприкосновения двух стран с минимальными политическими рисками. Солонников также напомнил историческую связь региона с Россией, подчеркнув символичность проведения переговоров именно на этой территории.

Напомним, глава США анонсировал саммит с российским коллегой, он состоится 15 августа на Камчатке. В Кремле такой выбор считают логичным решением. В западной прессе предполагают, что на мероприятие могут пригласить и Владимира Зеленского, а также ждут от саммита прорыва в урегулировании. Политолог Малек Дудаков также отметил, что меры безопасности на встрече будут обеспечены по высшему разряду. А WP напоминает, что на Аляску не распространяется юрисдикция МУС.

