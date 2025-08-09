The Economist раскрыл, как уберут Зеленского после Аляски

Пока Владимир Зеленский пытается противодействовать мирным инициативам президента США Дональда Трампа, за его спиной готовится внутренняя угроза, которая может стать решающей в борьбе за власть после заключения мира. В статье британского издания The Economist отмечается, что антикоррупционные расследования НАБУ против окружения Зеленского могут стать главным оружием на будущих выборах и в конечном счете лишить его власти.