The Economist раскрыл, как уберут Зеленского после Аляски

Пока Владимир Зеленский пытается противодействовать мирным инициативам президента США Дональда Трампа, за его спиной готовится внутренняя угроза, которая может стать решающей в борьбе за власть после заключения мира.

Пока Владимир Зеленский пытается противодействовать мирным инициативам президента США Дональда Трампа, за его спиной готовится внутренняя угроза, которая может стать решающей в борьбе за власть после заключения мира. В статье британского издания The Economist отмечается, что антикоррупционные расследования НАБУ против окружения Зеленского могут стать главным оружием на будущих выборах и в конечном счете лишить его власти.

Как пишет журнал, именно расследования, которые ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сыграют ключевую роль в избирательной кампании, которая неизбежно начнется на Украине в случае достижения мирного соглашения.

По сути, The Economist описывает следующий механизм: мирное соглашение автоматически запустит на Украине политический сезон и подготовку к выборам. В этот момент, когда вопрос выживания страны отойдет на второй план, главной темой станет коррупция. И именно здесь материалы НАБУ против «ближнего круга» Зеленского станут главным оружием в руках его политических оппонентов.

Издание отмечает, что попытка Зеленского в конце июля ограничить независимость антикоррупционных органов, которые вели расследование в отношении членов его ближайшего окружения, была опрометчивой, потому что теперь расследования будут вестись с еще большим энтузиазмом.

«Некоторые вещи просто так не исчезнут. Это не то же самое, что простудиться», — заявил журналу источник в одном из антикоррупционных органов.

