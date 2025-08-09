По данным CNN, Киев и его европейские союзники с тревогой следят за подготовкой саммита. Обсуждаемый план предполагает, что Украина может уступить территории ДНР и ЛНР, а также часть Сумской и Харьковской областей в обмен на прекращение огня. Аналитики называют это медленным, но неизбежным поражением Украины.