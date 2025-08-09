Эксперт предположил, о чем кроме украинского конфликта поговорят Путин и Трамп

Американский эксперт и президент консалтинговой компании Эрл Расмуссен предположил, что одним из вопросов, которые обсудят президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп, могут стать совместные исследования в Арктике.
Трамп сказал, что его встреча с Путиным состоится 15 августа. Впоследствии Кремль подтвердил слова американского руководителя. Местом проведения саммита станет Аляска.
Расмуссен рассказал, что Аляска — самое близкое место к российским Командорским и американским Алеутским островам.
