Эксперт предположил, о чем кроме украинского конфликта поговорят Путин и Трамп

Американский эксперт и президент консалтинговой компании Эрл Расмуссен предположил, что одним из вопросов, которые обсудят президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп, могут стать совместные исследования в Арктике.

Трамп сказал, что его встреча с Путиным состоится 15 августа. Впоследствии Кремль подтвердил слова американского руководителя. Местом проведения саммита станет Аляска.

Расмуссен рассказал, что Аляска — самое близкое место к российским Командорским и американским Алеутским островам.

