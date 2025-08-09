На Украине узнали детали подготовки к переговорам Путина и Трампа

Ранее сообщалось, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом запланированы на 15 августа на Аляске, и в Кремле считают выбор места подходящим. По словам Юрия Ушакова, лидеры обсудят долгосрочное урегулирование конфликта на Украине. СМИ предполагают, что Владимир Зеленский может присутствовать на саммите. В США ожидают, что встреча станет прорывной. Эксперты отмечают, что выбор Аляски обусловлен отсутствием у США обязательств перед МУС, выдавшим «ордер на арест» Путина. При этом Зеленский выражает серьёзную обеспокоенность предстоящими переговорами. А глава РФПИ Дмитриев заявил, что ряд государств попытается воспрепятствовать проведению саммита лидеров России и США.