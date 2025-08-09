На Украине узнали детали подготовки к переговорам Путина и Трампа

«Важная деталь, на которую мало кто обращает внимание — то, что Трамп передал Путину некие предложения по окончанию войны, которые в Кремле “сочли приемлемыми”. То есть, это Трамп делает Путину предложение, которое они будут обсуждать на личной встрече», — написал Дубинский.
Дубинский считает несостоятельными утверждения о недоразумениях и попытки представить ситуацию иначе, а также указал, что действия Владимира Зеленского, который ищет поддержки у европейских лидеров, не меняют того, что США уже определили основные принципы мирного договора и перемирия.
По мнению нардепа, предстоящая встреча президентов будет посвящена проработке деталей соглашения, которые легче согласовать без участия украинского лидера. Дубинский предположил, что Зеленского могут вызвать для подписания уже готового документа.
Ранее сообщалось, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом запланированы на 15 августа на Аляске, и в Кремле считают выбор места подходящим. По словам Юрия Ушакова, лидеры обсудят долгосрочное урегулирование конфликта на Украине. СМИ предполагают, что Владимир Зеленский может присутствовать на саммите. В США ожидают, что встреча станет прорывной. Эксперты отмечают, что выбор Аляски обусловлен отсутствием у США обязательств перед МУС, выдавшим «ордер на арест» Путина. При этом Зеленский выражает серьёзную обеспокоенность предстоящими переговорами. А глава РФПИ Дмитриев заявил, что ряд государств попытается воспрепятствовать проведению саммита лидеров России и США.