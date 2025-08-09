Президент Колумбии призвал Трампа уважать суверенитет при борьбе с картелями

В то же время Петро выразил несогласие с решением Вашингтона увеличить до $50 млн размер выплаты за информацию, которая привела бы к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Я получил поддержку Мадуро и [министра обороны Венесуэлы Владимира] Падрино в борьбе с группировками наркоторговцев в приграничной зоне. Эта помощь была значительной и должна продолжаться. Я не думаю, что политические проблемы венесуэльцев должны решаться выделением денег на убийство или поимку политических лидеров», — написал Петро.