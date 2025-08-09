В Париже полиция задержала спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни

По данным источников, трое молодых людей взобрались на Эйфелеву башню в 05.20 по местному времени, когда монумент еще был закрыт для посетителей. Спустя час один из них спрыгнул с башни с парашютом, приземлившись на Марсовом поле, где он был задержан нарядом полиции.