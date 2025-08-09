В Париже полиция задержала спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французской столице сотрудники полиции задержала мужчину, который спрыгнул с парашютом с Эйфелевой башни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Journal du Dimanche.
По данным источников, трое молодых людей взобрались на Эйфелеву башню в 05.20 по местному времени, когда монумент еще был закрыт для посетителей. Спустя час один из них спрыгнул с башни с парашютом, приземлившись на Марсовом поле, где он был задержан нарядом полиции.
Отмечается, что нарушителей обвиняют в «несанкционированном проникновении в здание, являющееся памятником архитектуры». Жалобу на их действия подал представитель Общества по эксплуатации Эйфелевой башни.
Это не первый случай, когда экстремалы взбираются на башню, чтобы спрыгнуть с нее с парашютом. Летом 2024 года за аналогичный прыжок гражданина Великобритании приговорили к общественным работам. -0-