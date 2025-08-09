Слуцкий: Европа стремится помешать мирному урегулированию на Украине

«Евроястребы стараются если уже не втянуть Трампа в “коалицию желающих”, то не допустить скорого мира на Украине любым путем. Мира, который может обрушить их власть и политические карьеры, построенные на тотальной русофобии. Как говорил Великий Жириновский, “все будут решать Путин и Трамп”», — заявил политик.