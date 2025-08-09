«Европейская партия войны мобилизует ряды в преддверии российско-американского саммита на Аляске. Владимир Зеленский в конвульсиях обзванивает премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, а на очереди, очевидно, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что европейские политики пытаются либо втянуть президента США Дональда Трампа в антироссийскую коалицию, либо воспрепятствовать заключению мира и урегулированию украинского конфликта.
«Евроястребы стараются если уже не втянуть Трампа в “коалицию желающих”, то не допустить скорого мира на Украине любым путем. Мира, который может обрушить их власть и политические карьеры, построенные на тотальной русофобии. Как говорил Великий Жириновский, “все будут решать Путин и Трамп”», — заявил политик.
Он добавил, что встреча 15 августа на Аляске станет важным событием не только для российско-американских отношений, но и для оценки роли лидеров в мировой истории.
Ранее Леонид Слуцкий заявил, что так называемая «коалиция желающих» целенаправленно предпринимает шаги, способные привести к столкновению России и НАТО.