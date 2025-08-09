Расмуссен: на встрече Путин и Трамп могут обсудить исследования в Арктике

Аляска выступает «интересным местом» для предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые среди других вопросов, возможно, обсудят совместные исследования в Арктике. Об этом агентству РИА Новости заявил президент американской консалтинговой компании Kaleidoscope group Эрл Расмуссен.
«Это интересное место, у которого давние исторические связи с Россией еще со времен царя, экспедиций Витуса Беринга и открытия Аляски», — отметил Расмуссен.
В Кремле и Белом доме ранее сообщили, что главы РФ и США запланировали встречу на Аляске 15 августа.
Ранее Алексей Пушков заявил, что выбор Аляски подчеркивает двусторонний характер встречи РФ и США. Главы РФ и Соединенных Штатов еще никогда в истории не встречались на Аляске, отметил сенатор Совфеда РФ.