Расмуссен: на встрече Путин и Трамп могут обсудить исследования в Арктике

В Кремле и Белом доме ранее сообщили, что главы РФ и США запланировали встречу на Аляске 15 августа.

Источник: Аргументы и факты

Аляска выступает «интересным местом» для предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые среди других вопросов, возможно, обсудят совместные исследования в Арктике. Об этом агентству РИА Новости заявил президент американской консалтинговой компании Kaleidoscope group Эрл Расмуссен.

«Это интересное место, у которого давние исторические связи с Россией еще со времен царя, экспедиций Витуса Беринга и открытия Аляски», — отметил Расмуссен.

В Кремле и Белом доме ранее сообщили, что главы РФ и США запланировали встречу на Аляске 15 августа.

Ранее Алексей Пушков заявил, что выбор Аляски подчеркивает двусторонний характер встречи РФ и США. Главы РФ и Соединенных Штатов еще никогда в истории не встречались на Аляске, отметил сенатор Совфеда РФ.

