В Лондоне на акции в поддержку Палестины арестованы 200 человек

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне полиция задержала 200 человек на акции в поддержку пропалестинской группы Palestine Action, аресты на Парламентской площади продолжаются, информирует РИА Новости.
«Задержанные были доставлены в полицейские участки в районе Вестминстер. Лица, подтвердившие свои личные данные, были освобождены под залог с условием не участвовать в дальнейших акциях протеста в поддержку Palestine Action. Лица, не подтвердившие свои личные данные, были доставлены в следственные изоляторы в Лондоне. Еще четверо были арестованы за нападения на сотрудников полиции», — говорится в заявлении столичной полиции, опубликованном в соцсети X. По информации агентства, правоохранители задержали даже пожилого мужчину в инвалидной коляске и молодую девушку, что вызвало возмущение демонстрантов.
Участники митинга начали собираться на площади перед парламентом после полудня. Ровно в час дня демонстранты достали фломастеры и написали на своих плакатах лозунг «Я выступаю против геноцида, я поддерживаю Palestine Action». На акции присутствовали сотни полицейских. В 13.00 они двинулись в толпу и начали выборочно хватать демонстрантов, держащих плакаты с упоминанием запрещенной группы. Всех задержанных сажали в полицейские машины и увозили.
Как сообщает РИА Новости, полицейские оцепили неплотным кордоном весь периметр митинга. Вокруг площади образовалась «карусель» из десятков полицейских машин. В помощь столичной полиции в Лондон были стянули силы из других регионов.
В июле власти Великобритании внесли Palestine Action в список террористических организаций. Членство в движении или его поддержка стали уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет. -0-