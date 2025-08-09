В Лондоне на акции в поддержку Палестины арестованы 200 человек

«Задержанные были доставлены в полицейские участки в районе Вестминстер. Лица, подтвердившие свои личные данные, были освобождены под залог с условием не участвовать в дальнейших акциях протеста в поддержку Palestine Action. Лица, не подтвердившие свои личные данные, были доставлены в следственные изоляторы в Лондоне. Еще четверо были арестованы за нападения на сотрудников полиции», — говорится в заявлении столичной полиции, опубликованном в соцсети X. По информации агентства, правоохранители задержали даже пожилого мужчину в инвалидной коляске и молодую девушку, что вызвало возмущение демонстрантов.