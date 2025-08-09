Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал пресс-конференцию на тему безопасности в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил о готовящейся пресс-конференции, которая должна кардинально улучшить криминогенную ситуацию в Вашингтоне. Политик сделал это заявление в своей соцсети.

Источник: Life.ru

«В понедельник в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, по сути, положит конец насильственной преступности в Вашингтоне, округ Колумбия. Город стал одним из самых опасных в мире. Скоро он станет одним из самых безопасных», — написал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне достиг критической отметки. Он указал, что в случае неспособности местных властей навести порядок управление столицей перейдёт к федеральным органам. По его словам, в городе процветает беспредел: молодёжь и члены банд, включая подростков 14−16 лет, нападают на прохожих, совершают грабежи, наносят увечья и даже стреляют в невинных людей, зная, что их быстро отпустят.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше