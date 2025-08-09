Трамп анонсировал пресс-конференцию на тему безопасности в Вашингтоне

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне достиг критической отметки. Он указал, что в случае неспособности местных властей навести порядок управление столицей перейдёт к федеральным органам. По его словам, в городе процветает беспредел: молодёжь и члены банд, включая подростков 14−16 лет, нападают на прохожих, совершают грабежи, наносят увечья и даже стреляют в невинных людей, зная, что их быстро отпустят.