8 августа лидеры Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне совместную декларацию. Она, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США. По мнению экспертов, эта договоренность — «сильный удар» по интересам России и Ирана в регионе. МИД РФ положительно оценил встречу политиков, но напомнил: урегулирование между Баку и Ереваном началось с Москвы, а оптимальные решения — это принятые при поддержке соседей. В Иране же напрямую пригрозили заблокировать «маршрут Трампа».