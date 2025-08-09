Бразилия боится Трампа из-за хороших отношений с Россией

Ранее Life.ru сообщал, что 7 августа вступили в силу ответные таможенные сборы США на товары из 69 государств. В своём обращении Трамп отметил, что данное решение принесёт бюджету страны дополнительные миллиарды долларов. Как считает американский лидер, основная часть этих средств поступит от торговых партнёров, которые, по его словам, долгое время пользовались чрезмерно выгодными условиями в сотрудничестве с США.