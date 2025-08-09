Ричмонд
Трамп признал, что Вашингтон из-за преступности стал одним из самых опасных городов в мире

«В понедельник в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, в сущности, положит конец преступлениям с применением насилия в Вашингтоне, округ Колумбия… Этот город стал одним из самых опасных в мире», — написал он.

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за роста уличной преступности Вашингтон превратился в один из самых опасных городов мира. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, пообещав исправить эту ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«В понедельник в Белом доме состоится пресс-конференция, которая, в сущности, положит конец преступлениям с применением насилия в Вашингтоне, округ Колумбия… Этот город стал одним из самых опасных в мире. Но вскоре он станет одним из самых безопасных», — написал он.

Ранее американский лидер заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон из-за повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения группы подростков на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. Трамп призвал изменить местное законодательство и подвергать несовершеннолетних преступников старше 14 лет уголовному преследованию.

При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и Министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. -0-

