США и Украина оценили итоги встречи Вэнса с европейцами насчет мира

Встреча представителей американской, украинской и европейской сторон в Великобритании по поводу урегулирования на Украине позволила достичь прогресса на пути к прекращению конфликта. Об этом заявил неназванный чиновник из США журналисту Axios Бараку Равиду. Аналогичную оценку приводит и корреспондент NewsNation Либби Дин.
«Сегодняшние многочасовые переговоры привели к значительному прогрессу в достижении цели президента [США Дональда] Трампа по прекращению войны в Украине. Это произошло накануне предстоящей встречи президента Трампа и президента [Владимира] Путина на Аляске», — сказал источник журналистов.
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи сообщил, что она была «конструктивной». «Наши сигналы все передали. Наши доводы слышат. Опасности учитывают», — отметил он.
Во встрече со стороны США принимал участие вице-президент Джей Ди Вэнс, со стороны Украины — глава офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров; со стороны Великобритании — глава МИДа Дэвид Лэмми. Другие страны были представлены советниками по нацбезопасности. Зеленский добавил, что это были представители Франции, Германии, Италии, Финляндии, Польши.
Встречу созвали после того, как стало известно о подготовке саммита Путина и Трампа 15 августа и возможных предложениях, которые будут обсуждаться. Как писала The Wall Street Journal (WSJ), российская сторона предложила, чтобы Украина оставила подконтрольную ей часть ДНР, в обмен на что будет прекращен огонь. Также говорилось о заморозке всей линии фронта, в том числе в Запорожской и Херсонской областях. О схожем предложении сообщила и The New York Times, хотя она отмечала неясность позиции Москвы по Херсонской и Запорожской областям.
Европа и Украина выразили опасения из-за этих условий и предложили свой вариант урегулирования. В нем на первый план выходит прекращение огня, а затем возможен взаимный обмен территориями по принципу «если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других». Предложение было выдвинуто как раз на встрече с Вэнсом.