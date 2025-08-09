Макрон пожаловался, что их с Мерцем, Стармером и Зеленским не зовут на Аляску

«Мы [западные лидеры] по-прежнему полны решимости поддерживать Украину, работая в духе единства и развивая работу, проделанную в рамках “Коалиции желающих”. Будущее Украины не может быть определено без украинцев, которые уже более трёх лет борются за свою свободу и безопасность», — написал он.
Европейцы также обязательно будут участвовать в решении этой проблемы, поскольку на карту поставлена их собственная безопасность, заявил политик.
Напомним, что встреча Владимира Путина с американским коллегой должна состояться 15 августа на Аляске. В Кремле сочли выбор локации логичным. Как уточнил помощник главы РФ Юрий Ушаков, темой обсуждения станет долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Высказываются предположение, что на саммит могут пригласить и Зеленского. Что касается остающихся за бортом процесса европейцев, то с дельным предложением к ним обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвавший Макрона и Мерца отправиться на переговоры с российской стороной в Москву.