Макрон пожаловался, что их с Мерцем, Стармером и Зеленским не зовут на Аляску

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будущее Украины не должно решаться без участия украинцев и европейцев. Такой пост политик опубликовал на личной странице в соцсети X на фоне сообщений о саммите президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске после звонка Владимиру Зеленскому, с которым связался уже второй раз за неделю.