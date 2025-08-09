Во Франции из-за жары объявлен предпоследний уровень опасности в 42 департаментах

В департаменте Од на юге Франции с 5 августа бушует лесной пожар, который глава МВД Брюно Ретайо ранее назвал крупнейшим с 1949 года. Около 1,4 тыс. пожарных задействованы в его тушении. По информации Euronews, в результате пожара один человек погиб, еще 25 пострадали, в том числе 19 сотрудников противопожарной службы. По заявлению властей пожарного департамента Ода, огонь не будет потушен еще несколько недель.