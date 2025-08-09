Во Франции из-за жары объявлен предпоследний уровень опасности в 42 департаментах

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 42 департаментах Франции из-за жары объявлен оранжевый (предпоследний) уровень опасности. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба Météo-France на своей странице в соцсети X, информирует ТАСС.
«Оранжевый уровень угрозы объявлен в 42 департаментах республики», — отмечается в тексте. Речь идет о части департаментов центра, востока и запада страны и обо всех департаментах юга республики. Воздух в некоторых населенных пунктах на юго-западе в воскресенье прогреется до 42 градусов по Цельсию. Кроме того, в южном департаменте Воклюз объявлен наивысший (красный) уровень опасности в связи с лесными пожарами.
В департаменте Од на юге Франции с 5 августа бушует лесной пожар, который глава МВД Брюно Ретайо ранее назвал крупнейшим с 1949 года. Около 1,4 тыс. пожарных задействованы в его тушении. По информации Euronews, в результате пожара один человек погиб, еще 25 пострадали, в том числе 19 сотрудников противопожарной службы. По заявлению властей пожарного департамента Ода, огонь не будет потушен еще несколько недель.
Пожары также продолжаются в Испании, где спасатели продолжили борьбу со стихией в провинции Авила. Огонь возник 8 августа днем, и всю ночь военное подразделение по чрезвычайным ситуациям работало над его тушением, пытаясь взять под контроль и не допустить его распространения на дороги и железнодорожные пути.
По данным национальной метеорологической службы Испании, ожидается, что текущий период экстремальных температур продлится как минимум до следующей среды.
Как пишет Euronews, в июле этого года в Турции был зафиксирован новый национальный максимум — 50,5 градусов по Цельсию. В Швеции и Финляндии также наблюдались необычно продолжительные периоды температур выше 30 градусов по Цельсию.
На этой неделе Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) опубликовала доклад, в котором подробно описывается воздействие экстремальной жары на мировом уровне. В отчете указано, что экстремальные температуры стали причиной примерно 489 тыс. смертей, связанных с жарой, в период с 2000 по 2019 год, причем 36% из них произошли в Европе. -0-