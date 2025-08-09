Эксперт Рассмуссен назвал встречу Путина и Трампа шагом к миру

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — это шаг к миру, считает экс-вице-президент вашингтонского «Евразия-Центра» Эрл Расмуссен. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Я не знаю, чем завершится дискуссия, но это хороший шаг в сторону мира и улучшения отношений между двумя странами», — сказал Расмуссен.
Вместе с тем он допустил, что Европа и Украина могут создать препятствия для достижения возможного прогресса.
Трамп сообщил о планах встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Кремль подтвердил эту информацию.
