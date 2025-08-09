Джабаров: выбор Аляски для переговоров минимизирует влияние на них Европы

«Конечно, нужно было провести личную встречу… Место проведения для меня было неожиданным — Аляска. Думаю, что для многих это был очень неожиданный вариант. С точки зрения наших двусторонних отношений мы являемся соседями. Нас с Америкой в районе Аляски отделяет только 80−90 километров, а в самых близких местах между нашими островами до 4-х километров», — сказал Джабаров в комментарии телеканалу «Россия-24».