Джабаров: выбор Аляски для переговоров минимизирует влияние на них Европы

Первый зампредседателя комитета СФ по международным делам назвал такой шаг удачным.

Источник: Аргументы и факты

Выбор Аляски для проведения встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно назвать удачным и неожиданным, он сводит к минимуму влияние стран Европы на переговоры. Такое мнение озвучил первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

«Конечно, нужно было провести личную встречу… Место проведения для меня было неожиданным — Аляска. Думаю, что для многих это был очень неожиданный вариант. С точки зрения наших двусторонних отношений мы являемся соседями. Нас с Америкой в районе Аляски отделяет только 80−90 километров, а в самых близких местах между нашими островами до 4-х километров», — сказал Джабаров в комментарии телеканалу «Россия-24».

Он также подчеркнул, что выбор Аляски как места проведения саммита был удачным с позиции воздействия на переговорный процесс третьих стран.

Ранее Алексей Пушков заявил, что выбор Аляски подчеркивает двусторонний характер встречи РФ и США. Главы РФ и Соединенных Штатов еще никогда в истории не встречались на Аляске, отметил сенатор Совфеда РФ.

