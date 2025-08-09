Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Сочи возобновил работу после ограничений из-за беспилотников

Аэропорт Сочи возобновил работу в обычном режиме, сняты все временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Аэропорт Сочи возобновил работу в обычном режиме, сняты все временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадали четыре человека.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше