Аэропорт Сочи возобновил работу после ограничений из-за беспилотников

Аэропорт Сочи возобновил работу в обычном режиме, сняты все временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадали четыре человека.
