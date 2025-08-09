Симоньян прокомментировала новости о встрече Путина и Трампа на Аляске

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в субботу, 9 августа, заявила, что прогнозировать итоги и сам факт встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске рано.
Она отметила, что подобной турбулентности в настоящем, а «не фейковом» информационном поле, как в текущем году, никогда не было за всю ее карьеру.
— Мы не можем составить прогноз длиной 15 минут, не то, чтобы 15 дней или неделя… мы не можем с вами гадать с уверенностью даже 50 процентов, что эта встреча состоится, а тем более — что из нее выйдет, — высказалась журналистка.
Симоньян заявила об этом во время встречи со студентами-семинаристами в Новом Херсонесе, передает РИА Новости.
Дональд Трамп сообщил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он добавил, что позднее раскроет больше подробностей саммита.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что некоторые страны, которые заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, могут попытаться сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.