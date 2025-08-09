Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян прокомментировала новости о встрече Путина и Трампа на Аляске

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в субботу, 9 августа, заявила, что прогнозировать итоги и сам факт встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске рано.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в субботу, 9 августа, заявила, что прогнозировать итоги и сам факт встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске рано.

Она отметила, что подобной турбулентности в настоящем, а «не фейковом» информационном поле, как в текущем году, никогда не было за всю ее карьеру.

— Мы не можем составить прогноз длиной 15 минут, не то, чтобы 15 дней или неделя… мы не можем с вами гадать с уверенностью даже 50 процентов, что эта встреча состоится, а тем более — что из нее выйдет, — высказалась журналистка.

Симоньян заявила об этом во время встречи со студентами-семинаристами в Новом Херсонесе, передает РИА Новости.

Дональд Трамп сообщил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он добавил, что позднее раскроет больше подробностей саммита.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что некоторые страны, которые заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, могут попытаться сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше