Президент Бразилии заявил о готовности помочь в урегулировании на Украине

Переговоры двух президентов, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине, состоялись в субботу.

Источник: Аргументы и факты

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности своей страны содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба бразильского лидера после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе беседы президенты обсудили ситуацию на Украине. Лула да Силва отметил, что Бразилия неизменно поддерживает диалог и стремится к поиску мирных решений.

Он подтвердил готовность бразильского правительства внести необходимый вклад в урегулирование конфликта, в том числе в рамках международной инициативы — Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая.

Ранее аналитики телеканала CNN заявили, что предстоящий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к серьезным последствиям для Украины.

