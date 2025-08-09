Президент Бразилии заявил о готовности помочь в урегулировании на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности своей страны содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба бразильского лидера после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе беседы президенты обсудили ситуацию на Украине. Лула да Силва отметил, что Бразилия неизменно поддерживает диалог и стремится к поиску мирных решений.
Он подтвердил готовность бразильского правительства внести необходимый вклад в урегулирование конфликта, в том числе в рамках международной инициативы — Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая.
Ранее аналитики телеканала CNN заявили, что предстоящий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к серьезным последствиям для Украины.