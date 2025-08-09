Президент Бразилии заявил о готовности помочь в урегулировании на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности своей страны содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба бразильского лидера после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.