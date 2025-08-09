США устроили итоги встречи Вэнса с Киевом и странами ЕС по миру на Украине

«Сегодняшние многочасовые переговоры привели к значительному прогрессу в достижении цели президента [США Дональда] Трампа по прекращению войны на Украине. Это произошло накануне встречи президента Трампа и президента [Владимира] Путина на Аляске», — сообщил источник журналистам.
Со стороны США в переговорах участвовал вице-президент Джей Ди Вэнс. Украину представляли глава офиса президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Великобританию на встрече представлял министр иностранных дел Дэвид Лэмми. Также присутствовали советники по национальной безопасности из других стран, включая Францию, Германию, Италию, Финляндию и Польшу.
Лидер киевского режима Владимир Зеленский охарактеризовал встречу как «конструктивную». Он заявил, что его представители передали сигналы, а стороны «слышат доводы Киева».
Встречу организовали на фоне подготовки саммита Путина и Трампа, назначенного на 15 августа в штате Аляска. Как сообщалось ранее, европейские страны совместно с Украиной подготовили свои предложения к предстоящим переговорам лидеров России и США.