У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

Эпицентр сейсмической активности находился в 267 км юго-восточнее российского города Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 10 км.

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Курильских островов. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Ранее Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что в регионе продолжаются афтершоки после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля. В ведомстве уточнили, что за последние сутки сейсмологи зарегистрировали 43 подземных толчка. -0-