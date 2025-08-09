У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

Ранее Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что в регионе продолжаются афтершоки после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля. В ведомстве уточнили, что за последние сутки сейсмологи зарегистрировали 43 подземных толчка. -0-