Большинство опрошенных жителей Германии недовольны деятельностью Мерца спустя 100 дней пребывания у власти

Аналогичная ситуация наблюдается и с главой правительства. Только 30% немцев удовлетворены работой Мерца, в то время как 59% относятся к канцлеру критически. По данным Bild, 43% респондентов были довольны бывшим канцлером ФРГ Олафом Шольцем (СДПГ) после 100 дней пребывания у власти в марте 2022 года, в то время как недоволен им был лишь 41%. В то же время 26% респондентов заявили, что Мерц работает несколько лучше, чем Шольц. Вместе с тем 41% не думает, что действия Мерца отличаются от Шольца, 27% считают, что они хуже.