Большинство опрошенных жителей Германии недовольны деятельностью Мерца спустя 100 дней пребывания у власти

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство жителей Германии спустя почти 100 дней после начала работы коалиции в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ недовольны деятельностью правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца (ХДС). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, передает ТАСС.
По информации издания, такое мнение высказали 60% респондентов. Удовлетворены работой правительства Германии лишь 27% опрошенных, еще 13% не смогли ответить на поставленный вопрос. В начале июня, примерно через месяц после прихода к власти коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, 37% были удовлетворены действиями кабмина и только 44% недовольны.
Аналогичная ситуация наблюдается и с главой правительства. Только 30% немцев удовлетворены работой Мерца, в то время как 59% относятся к канцлеру критически. По данным Bild, 43% респондентов были довольны бывшим канцлером ФРГ Олафом Шольцем (СДПГ) после 100 дней пребывания у власти в марте 2022 года, в то время как недоволен им был лишь 41%. В то же время 26% респондентов заявили, что Мерц работает несколько лучше, чем Шольц. Вместе с тем 41% не думает, что действия Мерца отличаются от Шольца, 27% считают, что они хуже.
28% участников опроса считают, что нынешняя правящая коалиция работает лучше, чем распавшаяся в ноябре коалиция «Светофор» (СДПГ, «Зеленые», СвДП), тогда как 24% думают наоборот. Однако 38% опрошенных не видят никакой разницы. Что касается рейтинга популярности политических партий ФРГ, уровень поддержки ХДС/ХСС и СДПГ остается неизменным — 27% и 15% соответственно. Второе место занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 25%, за ней следуют «Зеленые» с 11% и Левая партия с 9%. «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) и Свободная демократическая партия Германии (СвДП) набирают по 4%.
Опрос проводился с 7 по 8 августа. В нем приняли участие 1 004 человека. -0-