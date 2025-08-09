Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Словакии пожелали Путину и Трампу решить украинский вопрос

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал президенту России Владимиру Путин и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу найти решить украинский вопрос.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал президенту России Владимиру Путин и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу найти решить украинский вопрос.

В социальной сети он написал, что Трамп и Путин должны прийти к «осознанному решению данного вопроса».

«С самого начала этого конфликта мы отвергали пропаганду, ложь и сосредоточились на объективной информации и, прежде всего, на мире. Желаем российскому и американскому президентам, чтобы нашли осмысленное решение», — заявил Фицо.

Глава словацкого Кабмина отметил, что сейчас самое важное — это остановить боевые действие. Однако он подчеркнул, что некоторые западные игроки могут помешать заключению мира.

Напомним, встреча Путина и Трампа запланирована на Аляске 15 августа.

Ранее эксперт Рассмуссен назвал встречу Путина и Трампа шагом к миру.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше