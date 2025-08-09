В Словакии пожелали Путину и Трампу решить украинский вопрос

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал президенту России Владимиру Путин и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу найти решить украинский вопрос.
В социальной сети он написал, что Трамп и Путин должны прийти к «осознанному решению данного вопроса».
«С самого начала этого конфликта мы отвергали пропаганду, ложь и сосредоточились на объективной информации и, прежде всего, на мире. Желаем российскому и американскому президентам, чтобы нашли осмысленное решение», — заявил Фицо.
Глава словацкого Кабмина отметил, что сейчас самое важное — это остановить боевые действие. Однако он подчеркнул, что некоторые западные игроки могут помешать заключению мира.
Напомним, встреча Путина и Трампа запланирована на Аляске 15 августа.
Ранее эксперт Рассмуссен назвал встречу Путина и Трампа шагом к миру.