Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старший советник Хаменеи заявил, что Иран воспринимает Зангезурский коридор как угрозу

Акбар Велаяти, старший советник Верховного лидера Ирана по международным делам, осудил проект создания прямой автомагистрали между Азербайджанской Республикой и ее анклавом в Нахичевани, которая должна пройти через территорию Армении.

Акбар Велаяти, старший советник Верховного лидера Ирана по международным делам, осудил проект создания прямой автомагистрали между Азербайджанской Республикой и ее анклавом в Нахичевани, которая должна пройти через территорию Армении. Его слова приводит местное информагентство Tasnim.

«Отношения в этом регионе не ограничиваются двумя странами — Азербайджаном и Арменией. Геополитические изменения на Южном Кавказе также сдвигают границы Ирана, поэтому мы имеем право защищать свои интересы самым решительным образом…», — привели слова Акбара Велаяти в Tasnim.

Старший советник отметил, что контроль Соединенных Штатов над данной транспортной артерией, эксклюзивные права на который они ранее получили от руководства Армении, подрывает стабильность в регионе. Он также обратил внимание на риск расширения Североатлантического альянса в сторону Кавказа.

Акбар Велаяти подчеркнул, что Правительство России само должно понимать исходящую от транспортного коридора угрозу, однако заверил, что Исламская Республика Иран станет действовать и без внешней поддержки.

Новая автомагистраль уже получила название «Маршрут Трампа ради мира и процветания» — ее инфраструктура будет обустроена вдоль всего Зангезурского коридора, который связывает основную часть Азербайджана с его землями в Нахичевани. Обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее привел всю известную на данный момент информацию о проекте этой критически важной транспортной артерии.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Зангезурский коридор: как политика влияет на важный транспортный маршрут
Зангезурский коридор, который также называют Сюникским коридором — это 40-километровый участок местности в Армении, разделяющий основную часть Азербайджана и его эксклав, Нахичеванскую народную республику (НАР). Рассказываем, как, когда и почему появилось это географическое наименование, и чем оно так важно.
Читать дальше