Старший советник Хаменеи заявил, что Иран воспринимает Зангезурский коридор как угрозу

Акбар Велаяти, старший советник Верховного лидера Ирана по международным делам, осудил проект создания прямой автомагистрали между Азербайджанской Республикой и ее анклавом в Нахичевани, которая должна пройти через территорию Армении. Его слова приводит местное информагентство Tasnim.
«Отношения в этом регионе не ограничиваются двумя странами — Азербайджаном и Арменией. Геополитические изменения на Южном Кавказе также сдвигают границы Ирана, поэтому мы имеем право защищать свои интересы самым решительным образом…», — привели слова Акбара Велаяти в Tasnim.
Старший советник отметил, что контроль Соединенных Штатов над данной транспортной артерией, эксклюзивные права на который они ранее получили от руководства Армении, подрывает стабильность в регионе. Он также обратил внимание на риск расширения Североатлантического альянса в сторону Кавказа.
Акбар Велаяти подчеркнул, что Правительство России само должно понимать исходящую от транспортного коридора угрозу, однако заверил, что Исламская Республика Иран станет действовать и без внешней поддержки.
Новая автомагистраль уже получила название «Маршрут Трампа ради мира и процветания» — ее инфраструктура будет обустроена вдоль всего Зангезурского коридора, который связывает основную часть Азербайджана с его землями в Нахичевани. Обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее привел всю известную на данный момент информацию о проекте этой критически важной транспортной артерии.
