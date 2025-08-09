В субботу, 9 августа, премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал в одной из социальных сетей видеообращение и сделал в нем несколько интересных заявлений. Так, по его мнению, Украине придется слишком дорого заплатить за то, что она дала себя использовать ради попытки ослабить Россию, которая в итоге, конечно же, провалилась.
«Уже все знают, что членство Украины в НАТО невозможно. Уже все знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить РФ, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить», — подчеркнул Фицо.
Словацкий спикер уверен, что за происходящее в стране в определенной степени несут ответственность украинские политические лидеры, так как именно они поддерживали неуспешную стратегию Запада навредить РФ через поддержку Украины в данном конфликте.
Как KP.RU писал ранее, Роберт Фицо пожелал президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые планирует провести личную встречу на Аляске в будущую пятницу, 15 августа, найти во время переговоров «осмысленное» решение конфликта на Украине.