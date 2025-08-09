В Словакии обвинили Украину в попытке ослабить РФ: «Теперь она должна дорого заплатить»

В субботу, 9 августа, премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал в одной из социальных сетей видеообращение и сделал в нем несколько интересных заявлений. Так, по его мнению, Украине придется слишком дорого заплатить за то, что она дала себя использовать ради попытки ослабить Россию, которая в итоге, конечно же, провалилась.