В Греции эвакуируют жителей ряда регионов из-за распространения лесных пожаров

Заместитель мэра Сароникоса Ставрос Петропулос отметил, что ветер усилится в течение дня и огонь не должен достичь национального парка Сунио, расположенного примерно в 15 км от Кератеи, поскольку в противном случае может произойти крупная экологическая катастрофа. Он также не исключил версию с поджогом.