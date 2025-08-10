В Греции эвакуируют жителей ряда регионов из-за распространения лесных пожаров

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции эвакуировали жителей ряда регионов из-за распространения лесных пожаров, вспыхнувших 8 августа в районе Кератеи, примерно в 40 км от Афин. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на местные власти.
По информации СМИ, пламя, подгоняемое ветром, движется в сторону Анависсоса и близлежащих поселений, расположенных примерно в 10 км от региона Кератея. Власти по системе экстренного оповещения 112 настоятельно рекомендуют жителям эвакуироваться в безопасные районы.
Отмечается, что пожар, быстро распространяющийся из-за сильного ветра, не удалось взять под контроль за одну ночь и с рассветом в регионе возобновились работы ликвидации возгорания с воздуха.
Заместитель мэра Сароникоса Ставрос Петропулос отметил, что ветер усилится в течение дня и огонь не должен достичь национального парка Сунио, расположенного примерно в 15 км от Кератеи, поскольку в противном случае может произойти крупная экологическая катастрофа. Он также не исключил версию с поджогом.
В 4 регионах Греции прогнозируется «чрезвычайно высокий риск пожаров», а в 10 — «высокий риск пожаров».-0-