В Таиланде пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали не менее 10 человек

Авария произошла в субботу утром. Поезд следовал по маршруту протяженностью 876 км, пройдя основную часть пути от пограничной станции Сунгайколок на границе с Малайзией. На момент происшествия состав находился примерно в 230 км от центрального вокзала Бангкока.