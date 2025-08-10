Ричмонд
В Таиланде пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали не менее 10 человек

Технические специалисты оценили состояние состава и завершили осмотр. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Трое после оказания медицинской помощи покинули медучреждение.

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиландской провинции Прачуап-Кирикхан произошел сход с рельсов трех последних вагонов поезда дальнего следования, направляющегося из южной провинции Наративат в Бангкок. Об этом передает «МИР24».

По последним данным, пострадали 10 человек, среди которых один иностранный турист из Малайзии.

Авария произошла в субботу утром. Поезд следовал по маршруту протяженностью 876 км, пройдя основную часть пути от пограничной станции Сунгайколок на границе с Малайзией. На момент происшествия состав находился примерно в 230 км от центрального вокзала Бангкока.

После завершения технической экспертизы поезд продолжил движение и прибыл на центральный вокзал Бангкока. -0-