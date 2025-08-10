Ричмонд
Новости СВО. ВС РФ громят ВСУ на Донбассе: Яблоновка пала, Константиновка в тисках, Зеленский в панике от планов Путина и Трампа, 10 августа

Российские войска выходят к Константиновке, Брянская граница неприступна — атака ВСУ разбита, Украина отказывается передать территории России ради мира — дайджест Life.ru.

ДНР: ВС РФ освободили Яблоновку, Константиновка под угрозой окружения.

ВС РФ освободили в ДНР населённый пункт Яблоновка, подтвердили в Министерстве обороны. Это село находится на Константиновском направлении. Ранее военкоры сообщали, что ВСУ в этом районе больше нет.

— Группировка «Центр» расширяет зону контроля на подступах к Константиновке и постепенно отрезает город от «большой земли». По сути, у гарнизона осталась только одна логистическая артерия — трасса Н-20 на Дружковку. Видимо, по ней и будут уходить на север подразделения ВСУ, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Из северной части республики приходят новости, что подразделения ВСУ выбиваются из Заречного. От этого населённого пункта меньше 10 километров до Красного Лимана и около 30 до Славяногорска и Славянска.

Брянская область: ВСУ пытались прорваться, атака отбита.

ВСУ попытались войти на территорию Брянской области у села Манев. Пограничники отразили атаку. Им на помощь пришли артиллеристы. Понеся потери, вражеские подразделения прекратили попытки прорыва.

— ВСУ прощупывают нашу оборону как раз там, где мы ожидаем удара противника, а’ля год назад. Это сигнал быть готовым ко всему, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Курская область: ВСУ несут потери, попытки прорыва остановлены.

Группировка войск «Север» продолжает отражать попытки противника зайти в Курскую область. Пока враг не предпринимает активных действий на этом направлении, но выявленные группы ВСУ уничтожаются вблизи границы.

Путин и Трамп встретятся на Аляске: обсудят Украину и передачу территорий.

Президент США Дональд Трамп объявил, что 15 августа он встретится с Владимиром Путиным. Переговоры пройдут на Аляске. Своё решение о встрече Трамп озвучил после возвращения из России специального представителя Стива Уиткоффа. Стало известно, что он передал Трампу неверные требования России. Москва требует вывод ВСУ не только из ДНР, но и из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. В любом случае Путин и Трамп будут обсуждать урегулирование украинского конфликта, что подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Планируется, что стороны обсудят передачу территорий под контроль России и прекращение огня, но Зеленский с этим не согласен.

— Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Украинцы не будут отдавать свою землю оккупанту. Мы не дадим России награды за содеянное. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут, — заявил главарь киевского режима Зеленский в очередном обращении.

Подразделения «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА противника. Видео © Telegram / Минобороны России.

Зеленский теряет власть: Залужный готовится заменить президента Украины.

Западная пресса даёт понять, что Владимир Зеленский в недалёком будущем имеет все перспективы лишиться своей должности. Авторы The American Conservative предполагают, что его место может занять бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Они вспоминают его недавнюю фотосессию в журнале Vogue.

— Судя по всему, статья замышлялась как попытка «ребрендинга». Представ перед общественностью в строгом костюме вместо привычной для украинцев военной формы, Залужный как бы «очеловечил» себя. Он рассказал о своём детстве и ни разу не обмолвился ни о продвижении по службе, ни о стратегии против России, — говорится в статье.

В TAC (The American Conservative) отмечают, что возвращение Залужного может быть не случайно. Его рейтинги растут, в отличие от действующего главаря киевского режима. Кроме того, в американской прессе вспомнили информацию, которую опубликовала российская Служба внешней разведки. Напомним, по данным СВР, в Альпах обсуждался вопрос замены Зеленского на Залужного.

