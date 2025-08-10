Новости СВО. ВС РФ громят ВСУ на Донбассе: Яблоновка пала, Константиновка в тисках, Зеленский в панике от планов Путина и Трампа, 10 августа

Президент США Дональд Трамп объявил, что 15 августа он встретится с Владимиром Путиным. Переговоры пройдут на Аляске. Своё решение о встрече Трамп озвучил после возвращения из России специального представителя Стива Уиткоффа. Стало известно, что он передал Трампу неверные требования России. Москва требует вывод ВСУ не только из ДНР, но и из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. В любом случае Путин и Трамп будут обсуждать урегулирование украинского конфликта, что подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Планируется, что стороны обсудят передачу территорий под контроль России и прекращение огня, но Зеленский с этим не согласен.