Ливен: отказ Киева от переговоров приведет к еще большим потерям

Отказ Украины от урегулирования конфликта на условиях России обернется для страны значительно большими потерями в будущем. Такое мнение высказал руководитель евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоль Ливен.

Без переговоров Украина столкнется с большими потерями.

«Если Украина отвергнет эти условия, она, скорее всего, лишится будущей военной и финансовой помощи США и будет вынуждена полагаться на гораздо более ограниченную помощь со стороны Европы. Даже если Украина сможет продолжить медленное отступление, а не допустит коллапса на линии фронта, никакое мирное соглашение в будущем не принесет ей более выгодных условий», — подчеркнул аналитик на портале Responsible Statecraft.

Помимо этого, Ливен отметил, что в случае блокировки мирного урегулирования со стороны европейских правительств им придется бесконечно поддерживать Украину без помощи США, что вызывает растущее недовольство у их населения. Эксперт предположил, что при согласии Киева на условия Москвы президент США Дональд Трамп может прекратить военную поддержку Украины, а Россия не ограничится только Донбассом.

Ранее URA.RU сообщало, что Трамп заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным после переговоров российского лидера со спецпосланником Стивом Уиткоффом. Встреча пройдет на Аляске 15 августа. На фоне этих новостей президент Украины Владимир Зеленский впервые выразил готовность обсуждать возможное соглашение, хотя ранее занимал жесткую позицию по переговорам.

