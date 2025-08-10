Ливен: отказ Киева от переговоров приведет к еще большим потерям

«Если Украина отвергнет эти условия, она, скорее всего, лишится будущей военной и финансовой помощи США и будет вынуждена полагаться на гораздо более ограниченную помощь со стороны Европы. Даже если Украина сможет продолжить медленное отступление, а не допустит коллапса на линии фронта, никакое мирное соглашение в будущем не принесет ей более выгодных условий», — подчеркнул аналитик на портале Responsible Statecraft.