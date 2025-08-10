Ричмонд
Фицо заявил, что Украина дорого заплатит за попытку ослабить РФ

Украина дорого заплатит за то, что дала себя использовать для попытки ослабить Российскую Федерацию, которая в итоге провалилась. Об этом в субботу, 9 августа, высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

— Членство Украины в НАТО невозможно. Ее использовал Запад для попытки ослабить РФ, чего не получилось, и за что Украина должна будет дорого заплатить, — завил он во время видеообращения, которое размещено на его странице в соцсети.

По словам главы Словакии, за сложившуюся ситуацию несут ответственность украинские политические лидеры, потому что они поддерживали неуспешную западную стратегию навредить России через поддержку Киева в военном конфликте.

Украина скоро может потерять Чехию в качестве союзника в Евросоюзе, так как на предстоящих выборах в парламент республики, которые состоятся осенью, лидирующую позицию занимается бывший чешский премьер-министр Андрей Бабиш. Он выступает против помощи Киеву и поддерживает мирные переговоры с РФ, написало издание Neue Zürcher Zeitung.

По данным журналистов, также Бабиш является сторонником прекращения поставок оружия Украине.

