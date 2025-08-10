Ричмонд
Фицо пожелал Путину и Трампу найти осмысленное решение конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал пожелание, чтобы президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп нашли «осмысленное» решение украинского конфликта во время встречи.

Источник: Life.ru

«С самого начала этого конфликта [на Украине] мы отвергали пропаганду, ложь и сосредоточились на объективной информации и, прежде всего, на мире. Желаем российскому и американскому президентам, чтобы нашли осмысленное решение», — заявил Фицо в видеообращении в социальной сети.

По мнению Фицо, основная задача — остановка боевых действий. Он также подчеркнул, что другие западные игроки не должны мешать возможному миру на Украине.

Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов сообщил, что русофобия правящего класса препятствовала встрече Путина и Трампа в Риме. Парамонов отметил, что условия для переговоров существовали. В результате саммит Путина и Трампа пройдёт 15 августа на Аляске.

