Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу найти осмысленное решение по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что Братислава с начала конфликта выступает за объективную информацию и мир. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).