Премьер Словакии пожелал Путину и Трампу осмысленного решения по Украине.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу найти осмысленное решение по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что Братислава с начала конфликта выступает за объективную информацию и мир. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).
«С самого начала этого конфликта мы отвергали пропаганду, ложь и сосредоточились на объективной информации и, прежде всего, на мире. Желаем российскому и американскому президентам, чтобы нашли осмысленное решение», — сказал Фицо в ходе видеообращения в Facebook*.
Помимо этого, Фицо отметил, что ключевой задачей является прекращение боевых действий. И недопущение вмешательства других западных стран в возможное мирное соглашение.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже высказывался против введения новых антироссийских санкций, подчеркивая важность обеспечения энергетической безопасности страны. Он отмечал, что до выработки эффективных механизмов замещения российских энергоносителей рассмотрение новых ограничительных мер преждевременно.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.