«Вбрось меня, вбрось!»: как Запад истерит от прямых переговоров России и США

Впрочем, Зеленский и без этого уже всеми руками и ногами отказывается. В своей Телеге он накатал пост, что «ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от него никто не будет и не сможет». В Конституции Украины и вооружённые госперевороты не предусмотрены, а вы его осуществили, и использование войск против восставшего Донбасса не предусмотрено, а вы его много лет обстреливали. И никого эта бесполезная бумажка не остановила.