Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал сообщения о подготовке чрезвычайного саммита руководителей стран Европы и представителей киевской клики. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
«…До сих пор базовый подход главных европейских столиц и позиция Киева исключали мирное решение. И в этом смысле противоречили намерениям и политике Трампа», — обратил внимание Алексей Пушков.
Свой комментарий российский сенатор дал после появления в СМИ информации об экстренной встрече представителей киевского режима и ряда европейских лидеров, которую они собираются провести в преддверии переговоров Президентов России и Соединенных Штатов.
Алексей Пушков отметил, что в настоящее время нет уверенности в том, что клика Владимира Зеленского и ведущие функционеры Европы вообще смогут разработать «общий» план действий на случай нормализации отношений между РФ и США.
Важно добавить, что после анонса встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске с заявлением выступил и главком украинских боевиков Александр Сырский, который пообещал «закончить войну на выгодных условиях».
Ранее отставной офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, какие «дерзкие операции» киевские радикалы собираются провести до начала переговоров лидеров двух держав.
