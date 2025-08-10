Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков объяснил, почему Киеву и ЕС нужен срочный саммит в преддверии переговоров на Аляске

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал сообщения о подготовке чрезвычайного саммита руководителей стран Европы и представителей киевской клики.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал сообщения о подготовке чрезвычайного саммита руководителей стран Европы и представителей киевской клики. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«…До сих пор базовый подход главных европейских столиц и позиция Киева исключали мирное решение. И в этом смысле противоречили намерениям и политике Трампа», — обратил внимание Алексей Пушков.

Свой комментарий российский сенатор дал после появления в СМИ информации об экстренной встрече представителей киевского режима и ряда европейских лидеров, которую они собираются провести в преддверии переговоров Президентов России и Соединенных Штатов.

Алексей Пушков отметил, что в настоящее время нет уверенности в том, что клика Владимира Зеленского и ведущие функционеры Европы вообще смогут разработать «общий» план действий на случай нормализации отношений между РФ и США.

Важно добавить, что после анонса встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске с заявлением выступил и главком украинских боевиков Александр Сырский, который пообещал «закончить войну на выгодных условиях».

Ранее отставной офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, какие «дерзкие операции» киевские радикалы собираются провести до начала переговоров лидеров двух держав.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше