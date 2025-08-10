Дороги затоплены, более 180 рейсов задержаны из-за обрушившихся на Дели проливных дождей

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу 9 августа проливные дожди обрушились на столицу Индии Дели и ее окрестности, затопив множество дорог и районов, а также затруднив движение транспорта. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ливень также существенно скорректировал график выполнения авиаперелетов: более 180 рейсов были задержаны, а четыре отменены. Также были задержаны по меньшей мере 30 рейсов, прибывающих в Дели.
Из-за затопления нескольких подземных переходов и автомагистралей пассажиры столкнулись с длительными задержками движения общественного транспорта.
Аэропорт Дели и многие авиакомпании выпустили рекомендации для пассажиров, настоятельно рекомендуя им проверять статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт.
Предупреждение о продолжительных ливнях, сопровождающихся молниями и грозами, было выпущено для таких районов, как Северный, Западный, Южный, Юго-Восточный и Центральный Дели. -0-