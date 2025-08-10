Дороги затоплены, более 180 рейсов задержаны из-за обрушившихся на Дели проливных дождей

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу 9 августа проливные дожди обрушились на столицу Индии Дели и ее окрестности, затопив множество дорог и районов, а также затруднив движение транспорта. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.