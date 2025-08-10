Трамп выдвинул пресс-секретаря Госдепа Брюс на пост посла США при ООН

«Я с радостью сообщаю, что выдвигаю Тэмми Брюс, великого патриота, телевизионную личность и автора бестселлеров, в качестве нашего следующего заместителя представителя Соединённых Штатов в Организации Объединённых Наций с рангом посла», — отметил Трамп.
Он также упомянул, что Тэмми показывала отличные результаты на должности пресс-секретаря Госдепартамента с начала его второго президентского срока. Трамп выразил уверенность, что Брюс «блестяще» представит интересы США в ООН и поздравил её с назначением.
Бывшая журналистка телеканала Fox News и радиоведущая Тэмми Брюс заняла пост официального представителя Госдепа в январе после избрания Трампа. Она пришла на смену Мэттью Миллеру, назначенному бывшим президентом Джо Байденом.