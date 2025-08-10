Многотысячный марш в поддержку Палестины прошел в Стамбуле

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданские общественные организации, входящие в Платформу поддержки Палестины, с целю привлечения внимание мировой общественности к продолжающейся блокаде Газы со стороны Израиля, организовали в Стамбуле марш под лозунгом «Будь надеждой для Газы». Об этом передает Агентство Анадолу.
Для привлечения внимания к продолжительным атакам, которые Израиль осуществляет с 7 октября 2023 года на сектор Газа в Палестине и в результате которых погибли тысячи людей, на площади Бейазит собрались члены 15 гражданских общественных организаций, а также большое количество граждан.
Во время мероприятия, в котором принимают участие тысячи человек, звучали различные лозунги, в том числе «Дети Газы ждут нас». Граждане начали марш с площади Бейазит, включив фонарики на своих мобильных телефонах и небольшие фонари.
Участники с турецкими и палестинскими флагами в руках несли плакаты и транспаранты с надписями «Быть матерью — это право человека. А где же права палестинских матерей?».
Марш, в котором приняли участие различные общественные организации, а также турецкие граждане, завершился у мечети Айя София. -0-