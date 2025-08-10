Многотысячный марш в поддержку Палестины прошел в Стамбуле

Для привлечения внимания к продолжительным атакам, которые Израиль осуществляет с 7 октября 2023 года на сектор Газа в Палестине и в результате которых погибли тысячи людей, на площади Бейазит собрались члены 15 гражданских общественных организаций, а также большое количество граждан.