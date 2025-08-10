Фицо подчеркнул, что членство Киева в НАТО стало невозможным, и что Запад использовал Украину в своих геополитических играх.
«Все уже знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, и это не удалось. Судя по всему, Украина должна будет дорого за это заплатить», — сказал он.
Словацкий премьер-министр также указал на ответственность украинских политических лидеров за сложившуюся ситуацию, отметив, что они поддерживали неэффективную стратегию Запада, направленную на нанесение ущерба России через военную поддержку Украины.
Ранее Life.ru писал, что Фицо пожелал Путину и Трампу найти осмысленное решение конфликта на Украине. Премьер Словакии заявил, что основная задача переговоров президентов России и США на Аляске — это достижение договорённости о режиме прекращения огня.