Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: США захотели позвать Зеленского на встречу с Путиным на Аляске

Белый дом раздумывает над возможностью пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, но решение еще не принято. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Зеленского могут позвать на Аляску.

Белый дом раздумывает над возможностью пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, но решение еще не принято. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.