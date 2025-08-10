Роберт Фицо, Премьер-министр Словацкой Республики, обвинил режим Владимира Зеленского в попытках ослабить позиции России на международной арене. Соответствующую публикацию он сделал в своих соцсетях.
«Уже все знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию… Украина должна будет дорого заплатить», — подчеркнул Роберт Фицо.
Премьер-министр добавил, что Незалежную никогда не примут в Североатлантический альянс, а стратегия давления на РФ провалилась.
В этот же день в своих соцсетях Роберт Фицо также пожелал Президентам России и Соединенных Штатах прийти к «осмысленному решению» кризиса на Украине.
Стоит отметить, что публикации словацкого политика последовали спустя сутки после официального анонса встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на территории штата Аляска 15 августа. Политолог Владимир Жарихин в эксклюзивной беседе с «МК» уже объяснил, почему площадкой переговоров лидеров двух держав был выбран американский регион, находящийся всего в 4 километрах от государственной границы РФ.
