Премьер Словакии Фицо предупредил Киев о суровой расплате за «попытку ослабить» РФ

Роберт Фицо, Премьер-министр Словацкой Республики, обвинил режим Владимира Зеленского в попытках ослабить позиции России на международной арене.

Роберт Фицо, Премьер-министр Словацкой Республики, обвинил режим Владимира Зеленского в попытках ослабить позиции России на международной арене. Соответствующую публикацию он сделал в своих соцсетях.

«Уже все знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию… Украина должна будет дорого заплатить», — подчеркнул Роберт Фицо.

Премьер-министр добавил, что Незалежную никогда не примут в Североатлантический альянс, а стратегия давления на РФ провалилась.

В этот же день в своих соцсетях Роберт Фицо также пожелал Президентам России и Соединенных Штатах прийти к «осмысленному решению» кризиса на Украине.

Стоит отметить, что публикации словацкого политика последовали спустя сутки после официального анонса встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на территории штата Аляска 15 августа. Политолог Владимир Жарихин в эксклюзивной беседе с «МК» уже объяснил, почему площадкой переговоров лидеров двух держав был выбран американский регион, находящийся всего в 4 километрах от государственной границы РФ.

Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше