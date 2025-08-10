На Украине рассказали, примет ли Зеленский условия Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается удержать власть в стране. Поэтому ожидать, что он примет условия президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, не стоит, сообщил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Может ли Зеленский отказаться от предложения, которое выдвинет Трамп по итогам разговора с Путиным? Конечно, он же самовлюбленный, отчаянно цепляющийся за власть идиот», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Дубинский также считает, что ВС РФ вскоре добьются существенного прорыва на линии фронта. После этого Брюссель захочет спасти Киев от поражения и организует новые переговоры. Однако условия мира станут уже более жесткими.
Напомним, переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа в американском штате Аляска.
