Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине рассказали, примет ли Зеленский условия Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается удержать власть в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается удержать власть в стране. Поэтому ожидать, что он примет условия президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, не стоит, сообщил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Может ли Зеленский отказаться от предложения, которое выдвинет Трамп по итогам разговора с Путиным? Конечно, он же самовлюбленный, отчаянно цепляющийся за власть идиот», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Дубинский также считает, что ВС РФ вскоре добьются существенного прорыва на линии фронта. После этого Брюссель захочет спасти Киев от поражения и организует новые переговоры. Однако условия мира станут уже более жесткими.

Напомним, переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее Пушков объяснил, почему Украине и ЕС нужен срочный саммит перед переговорами Путина и Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше