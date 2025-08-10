Лидеры ЕС призвали Трампа вести переговоры с РФ «только в условиях перемирия»

Об этом говорится в совместной декларации главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании. В заголовке документа прямо говорится, что он принят «в преддверии планируемой встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина».
«Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы. Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», — говорится в документе.
Европейские лидеры утверждают, что «значимые переговоры» якобы «могут проводиться только в условиях перемирия или серьезного снижения интенсивности боевых действий».