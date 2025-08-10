Лидеры ЕС призвали Трампа вести переговоры с РФ «только в условиях перемирия»

Об этом говорится в совместной декларации главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании. В заголовке документа прямо говорится, что он принят «в преддверии планируемой встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина».