Лидеры ЕС призвали Трампа вести переговоры с РФ «только в условиях перемирия»

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Лидеры ЕС призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с РФ «только в условиях перемирия» и «защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы».

Источник: Reuters

Об этом говорится в совместной декларации главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании. В заголовке документа прямо говорится, что он принят «в преддверии планируемой встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина».

«Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы. Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», — говорится в документе.

Европейские лидеры утверждают, что «значимые переговоры» якобы «могут проводиться только в условиях перемирия или серьезного снижения интенсивности боевых действий».

